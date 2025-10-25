محليات

"تعليم المدينة" يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات

ستُحدّث وفقًا للتقويم الدراسي وما يطرأ من متغيرات تنظيمية
"تعليم المدينة" يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات
تم النشر في

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات ابتداءً من يوم الأحد 11 / 5 / 1447 هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين ستكون عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحًا.

ودعت الإدارة جميع مدارس التعليم العام إلى الالتزام بمواعيد الدوام الشتوي لضبط حضور وانصراف الطلاب والطالبات، مؤكدة أن مواعيد الدوام ستُحدّث وفقًا للتقويم الدراسي وما يطرأ من متغيرات تنظيمية.

تعليم المدينة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org