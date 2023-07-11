"السديس" يشيد بدعم ولاة الأمر للتوسع في نشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب الحرمين الشريفين

وأردف: "تعد هذه الحلقات القرآنية في الحرمين مشروعًا عظيمًا مباركًا في رؤيته، مسددًا في منهجه، موفقًا محظوظًا في كفاءاته والمنتسبين إليه، وفي تميزه الفريد، وفكرته الرائدة في بيت الله الحرام الذي جعله الله قِبلة ومثابة للناس وقيامًا وأمنًا. حلقات كأمثال اللؤلؤ المنثور في جنبات الحرمين، هي قِبلة كل قاصد، ومرجع كل مهتم بصحبة القرآن الكريم".