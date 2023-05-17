"وقاء" يُعزِّز أوجه التعاون لمكافحة الجراد الصحراوي

من جانبه، أوضح "الغامدي" أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استخدام أفضل استراتيجيات الاستدامة البيئية، وتطوير الخطط التي تحقق الأمن الغذائي؛ لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030 من خلال تيسير الإجراءات المناسبة كافة في أعمال الوقاية والمكافحة.. مؤكدًا أنه لا بد من تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الممكنة، والتعاون متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات المتخصصة للحد من انتشار الآفات بشكل عام، والجراد بشكل خاص.