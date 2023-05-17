"وقاء" يُعزِّز أوجه التعاون لمكافحة الجراد الصحراوي

استقبل الرئيس التنفيذي لمركز وقاء، المهندس/ أيمن بن سعد الغامدي، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023م، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الدكتور/ مأمون العلوي، يرافقه ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية، الدكتور/ حسين جادين؛ وذلك لمناقشة مشروع الاستجابة السريعة الطارئة لتفشي الجراد الصحراوي الذي تُنفِّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في الجمهورية اليمنية، المموَّل من البنك الدولي.
وتم استعراض العديد من الموضوعات ذات العلاقة، التي شملت الوضع الراهن للجراد الصحراوي، والتوقعات للمواسم القادمة، ومراحل تقدم مشروع (فاو) لدعم الجمهورية اليمنية لمواجهة آفة الجراد الصحراوي، والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول المجاورة في مواجهة هذه الآفة.
من جانبه، أوضح "الغامدي" أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استخدام أفضل استراتيجيات الاستدامة البيئية، وتطوير الخطط التي تحقق الأمن الغذائي؛ لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030 من خلال تيسير الإجراءات المناسبة كافة في أعمال الوقاية والمكافحة.. مؤكدًا أنه لا بد من تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الممكنة، والتعاون متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات المتخصصة للحد من انتشار الآفات بشكل عام، والجراد بشكل خاص.