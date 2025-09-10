المملكة وجهة آمنة لـ"الطيور المهاجرة" في موسم الهجرة الخريفية

تشهد المملكة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام عبور أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة القادمة من شمال الكرة الأرضية والمتجهة جنوبًا، ضمن موسم الهجرة الخريفية، الذي يعد حدثًا موسميًّا متجددًا يعكس غنى التنوع البيئي في البلاد.