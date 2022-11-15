بدلاً من وقوع حامليها في الحرج.. "الشهري": حل واحد لمواجهة مَن يرفضون التعامل بـ"بطاقة الفيزا"

ثم يحذّر "الشهري" من بعض الممارسات، ويقول: "أما ما نشاهده حاليًا فهو موقف غامض قد يفتح الباب أمام ممارسات سالبة ومساومات غير قانونية، والتي تكمن في قبول بعض المحال بطاقات الفيزا والتعامل بها بعد فرض زيادة على مبالغ الشراء، بذريعة أن تلك الزيادة تشكل النسبة التي تخصمها منهم البنوك.. أو أن تشترط بعض المحال ألا يقل مبلغ الشراء بالبطاقة الائتمانية عن 300 ريال، فيما يرفض آخرون إرجاع البضاعة إذا كانت قيمتها قد سددت ببطاقة ائتمانية، إلى غير ذلك من التعقيدات التي تضع المستهلك في حيرة من أمره".