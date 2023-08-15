إطلالات بحرية وترفيه متنوع.. "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".. سياحة بلا حدود

وتضم المدينة إلى جانب الطبيعة البحرية فيها أكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالًا، إضافة إلى إطلالاتها البحرية من خلال موقعها الاستراتيجي على طول ساحل البحر الأحمر، التي أكسبتها أهمية سياحية واقتصادية عبر عدد كبير من المساحات الخضراء والحدائق ومجموعة من المناطق الترفيهية الحديثة والشاليهات، التي تعد من أجمل الأماكن لقضاء أمتع الأوقات على بحيرة طبيعية في وسط مجموعة من أشجار المانغروف.