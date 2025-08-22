إمام المسجد النبوي: "لا إله إلا الله" أعظم كلمة عُمرت بها القلوب واستقرت بها النفوس

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، شهد الله بها لنفسه، وأشهد عليها أفضل خلقه، فقال سبحانه: "شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، فهي أجل شهادة، وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجلْ شاهدٍ، بأجلّ مشهود به، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وخُلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رُسُله، وأنزل كُتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نُصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وعليها نُصبت القبلة، وأُسّست الملّة، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهي حقّ الله على جميع المكلْفين، وعنها يكون سؤال الله للأولين والآخرين.