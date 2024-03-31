عسير تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ 80.6 ملم ضمن 9 مناطق شهدت هطول أمطار متفاوتة

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت (51) محطة رصد، هطول أمطار خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 30 مارس 2024م، حتى الساعة التاسعة صباح الأحد 31 مارس 2024م، في كل من (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير، حائل، الحدود الشمالية، نجران، الباحة، والجوف).