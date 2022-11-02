عرض عن "القدية" و"العلا" وأوبريت وطني في احتفال اتحاد الأندية السعودية في فلوريدا الأمريكية

قدّم أكثر من ٨٠ مبتعثًا ومبتعثة من مشروع القدية والسياحة في كلية "روزن" بجامعة وسط "فلوريدا"، عرضيْن ترويجييْن لوجهتي "القدية" و"العلا" السياحيتين، بمشاركة بعض من مبتعثي الهيئة الملكية في العلا.
جاء ذلك خلال احتفال اتحاد الأندية السعودية في فلوريدا السنوي، بحضور ممثلي جامعة جنوب فلوريدا ومساعد الملحق الثقافي الدكتور عبدالقادر العيدروس، ومدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية عبدالكريم العبثاني، ونحو ٧٠٠ مبتعث ومبتعثة من أنحاء الولاية كافة.
وتخلل الحفل عرض تعريفي من الهيئة العامة للترفيه بمواسم السعودية عبر ممثلها فيصل الملحم؛ فضلًا عن عرض العرضة السعودية وأوبريت وطني قدّمه الفنان عبدالله قصيري، والتعريف بمبادرة "كات ووك" وهي مسيرة توعية لمسافة تصل إلى ٧ كيلومترات تقام سنويًّا، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.
وقال رئيس اتحاد الأندية السعودية في فلوريدا محمد الشنان: إن المسرحيتين ومشاركة هيئة الترفيه، جاءت إيمانًا بأهمية مشاركة المبتعثين والمبتعثات كقوة ناعمة في إبراز التغييرات الكبيرة التي يشهدها الوطن ونقلها للمجتمع العالمي؛ لا سيما وأن القدية هي إحدى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة المستلهمة من رؤية السعودية ٢٠٣٠، وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والفنون، كما هو الحال بالنسبة للعلا الوجهة العالمية الرائدة للفنون والتراث والثقافة.
بدوره، أشاد رئيس النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا عبدالعزيز السديري بالمتطوعين والمتطوعات في الاحتفال الذين بلغ عددهم ١٠٠، وجهود الملحقية التي عقد اجتماع بالطلاب بعد الحفل لمتابعة احتياجاتهم وأوضاعهم.