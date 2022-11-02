عرض عن "القدية" و"العلا" وأوبريت وطني في احتفال اتحاد الأندية السعودية في فلوريدا الأمريكية

وتخلل الحفل عرض تعريفي من الهيئة العامة للترفيه بمواسم السعودية عبر ممثلها فيصل الملحم؛ فضلًا عن عرض العرضة السعودية وأوبريت وطني قدّمه الفنان عبدالله قصيري، والتعريف بمبادرة "كات ووك" وهي مسيرة توعية لمسافة تصل إلى ٧ كيلومترات تقام سنويًّا، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.

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