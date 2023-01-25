"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الطائف والعرضيات وميسان حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، كما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة التاسعة صباحًا.