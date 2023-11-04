سقوط وعر و"30" ساعة بحث.. وفاة طفل بسيول الحائط و"فزعة الشمال" تعثر على جثته

وشكر مديرُ الإدارة العامة للعمليات بالدفاع المدني العميد متعب الجزاع، فريقَ البحث في جمعية فزعة الشمال؛ على جهودهم وتواجدهم منذ بداية البلاغ وحتى العثور على المفقود، مضيفًا أن الجمعية متعاونة مع الدفاع المدني الذي باشر عملية البحث عن المفقود بآليات مختلفة، مثنيًا على جهود الجمعية السابقة في العثور على جثة غريق بوادي الرقب.