سقوط وعر و"30" ساعة بحث.. وفاة طفل بسيول الحائط و"فزعة الشمال" تعثر على جثته

عثر عضوا جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ "حجاج فهد الرشيدي، ومبارك عابد الرشيدي"، مساء أمس، على جثة الطفل المفقود في سيول وادي أبو سهيلات بمحافظة الحائط، وذلك على مسافة خمسة كيلومترات من نقطة سقوطه بالوادي، وبعد أكثر من "30" ساعة من البحث.
وكان الطفل قد فُقد في منطقة وعرة وعالية الخطورة؛ حيث يحتوي الوادي الذي سقط فيه الطفل على آبار مغمورة.
وشكر مديرُ الإدارة العامة للعمليات بالدفاع المدني العميد متعب الجزاع، فريقَ البحث في جمعية فزعة الشمال؛ على جهودهم وتواجدهم منذ بداية البلاغ وحتى العثور على المفقود، مضيفًا أن الجمعية متعاونة مع الدفاع المدني الذي باشر عملية البحث عن المفقود بآليات مختلفة، مثنيًا على جهود الجمعية السابقة في العثور على جثة غريق بوادي الرقب.
من جهته أكّد رئيس الجمعية حامد الوهبي أن تعاون الدفاع المدني ساهم في توسيع حركة أعضاء الفريق ودعمهم وتشجيعهم أثناء البحث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدفاع المدني يتابع حركة أعضاء الفريق لحظة بلحظة، ويمنع مَن لم يكن على أهبة الاستعداد للبحث في مثل هذه الحالات؛ إذ قصر العمل على من لديه الخبرة السابقة والإمكانيات الجسمانية والمهارات اللازمة للتعامل في مثل هذه الحوادث.
وقدّم "الوهبي" التعازيَ والمواساة لوالدي الطفل وذويه، سائلًا الله أن يجعله شفيعًا لوالديه، فيما قدّم مكافأة مالية لعضوَي الفريق "حجاج فهد الرشيدي، ومبارك عابد الرشيدي"؛ على جهودهما في العثور على المفقود، ووعدهما بتكريم من أمير منطقة حائل نظير جهودهما.