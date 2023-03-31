برنامج "سند محمد بن سلمان" يدعم مبادرة "العيش باستقلالية" لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات

وتركز المبادرة التي تمتد على مدى عام كامل، على 4 برامج تمكين تقني رئيسية هي؛ برنامج التواصل، برنامج التعليم، برنامج العمل، برنامج كبار السن، وتستهدف مساندة فئات محددة من المستفيدين الأكثر احتياجاً، وهي: المصابون بالتصلب اللويحي، ومرضى الشلل الرباعي، والناجون من الجلطات الدماغية، وذوو الإعاقات الحركية وذوو الإعاقات البصرية، ذوو متلازمة داون، والمصابون بمرض اضطراب طيف التوحد، ومرضى ألزهايمر وكبار السن من الأكثر احتياجاً.