رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم.
وحضره من الجانب الكويتي، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد بن طلال الصباح، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الكويتي حمد بدر العامر.