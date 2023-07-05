رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

