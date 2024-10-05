"البيئة" تصدر أول ترخيص تشغيلي لمشروع "زراعي تجاري" الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وأوضحت الوزارة، أن الشركة أنهت المرحلة الأولى بإنشاء مزرعة لإنتاج عددٍ من أصناف الخضراوات، معتمدة على "تقنية الأيروبونيك"، التي تتميّز بتوفير (95%) من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة في مراحل الإنتاج كافة بنظام المراقبة ومؤشرات الأداء.