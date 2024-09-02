"فُلك البحرية" تستحوذ على سُفن جدة كأولى السفن المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

ويُشكل استحواذ شركة "فُلك البحرية"، على أولى سفنها المتخصّصة في نقل الحاويات والتي تحمل العَلم السعودي، كخطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة، من خلال المساهمة في تحسين حركة التجارة الإقليمية، بما يتماشى مع طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.