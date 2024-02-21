المنتدى السعودي للإعلام يستشرف تأثيرَ صناعة الترفيه على الاقتصاد وفرص العمل

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط: قطاع الترفيه بات ربحيًّا في المقام الأول، وعدد الشركات في هذا المجال كان بين 5 إلى 10 شركات، ووصل اليوم إلى ما يقارب 4 آلاف شركة في ضوء رؤية السعودية 2030؛ حيث وفرت قرابة 150 ألف وظيفة مستدامة.