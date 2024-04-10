وزير الدفاع يهنّئ القيادةَ بعيد الفطر المبارك

ودعا المولى عزّ وجل أنْ يُعيدَ هذا العيدَ على وطننا وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بمزيدٍ من الخير والرخاء، وأن يُديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها واستقرارها وتطورها وازدهارها في ظلّ القيادة، حفظها الله، وأن يؤيّد بنصره جنود الوطن ومرابطيه، وأن يرحم شهداءه، ويتقبّل من المسلمين كافة.