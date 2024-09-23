يزامن الميزان.. "المسند": اليوم الوطني السعودي يوافق موعد وصول النبي إلى قباء

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، أن اليوم الوطني للسعودية الموافق 23 سبتمبر من كل عام يتزامن مع حلول الشمس ببرج الميزان وأول السنة الهجرية الشمسية، وهو أيضًا موعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء في هجرته من مكة إلى المدينة.
وأشار "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس نحو 150125903 كم.
وأضاف: "عادة يتميز فصل الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية".
وتابع: "اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا (90 درجة) وتغرب من الغرب تمامًا (270 درجة)، وقد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال السعودية، وبقي على الوسم 22 يومًا".