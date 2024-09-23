يزامن الميزان.. "المسند": اليوم الوطني السعودي يوافق موعد وصول النبي إلى قباء

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، أن اليوم الوطني للسعودية الموافق 23 سبتمبر من كل عام يتزامن مع حلول الشمس ببرج الميزان وأول السنة الهجرية الشمسية، وهو أيضًا موعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء في هجرته من مكة إلى المدينة.