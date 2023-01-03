"أبوثنين": منتدى اللجان العمالية لشركات القطاع الخاص يسهم في تطوير سوق العمل

وقال "أبوثنين" في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد المنتدى: يؤكد المنتدى حرص الوزارة على كل ما من شأنه تحسين وتطوير سوق العمل وفق الرؤية المعتمدة في استراتيجية سوق العمل، ونثمن من طرفنا دور اللجنة الوطنية للجان العمالية على تكثيف البرامج والملتقيات التي تدعم إنشاء لجان عمالية في منشآت القطاع الخاص، وتسهم في تحسين بيئة العمل فيها، مما يسهم في استقرار بيئة العمل، وحرصها وعنايتها بأعضاء اللجان والعاملين كافة، ودورها في التقارب والتعارف وتبادل الخبرات للجان القائمة حاليًا".