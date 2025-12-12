لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين للدورة التاسعة

كما أكدت اللجنة أن التصويت الإلكتروني سيبدأ يوم الأحد 28 ديسمبر 2025م عند الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م في تمام الساعة 10 صباحًا، مبينةً أن منصة التصويت الإلكترونية ستتيح للناخبين داخل المملكة وخارجها المشاركة بسهولة، مع التأكيد على الالتزام بالوقت المحدد لضمان احتساب الأصوات.