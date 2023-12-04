"وزير الطاقة": أحرزنا تقدماً ببرنامج إزاحة السوائل للقضاء على حرق مليون برميل وقود سائل

ويركز جدول أعمال نسخة هذا العام على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، إضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.