"وزير الطاقة": أحرزنا تقدماً ببرنامج إزاحة السوائل للقضاء على حرق مليون برميل وقود سائل

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة أحرزت تقدماً في تنفيذ برنامج إزاحة السوائل الذي يهدف إلى القضاء على حرق مليون برميل من الوقود السائل هذا العام.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته بمناسبة انطلاق مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28" في دبي: سنقوم هذا العام بتشغيل 4 محطات للطاقة تعمل بالغاز ذات كفاءة عالية بطاقة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، وسنقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة 8.4 جيجاوات مع إمكانية احتجاز الكربون.
وتابع، سنطرح مناقصة إضافية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز تحت الكفاءة العالية بطاقة تبلغ 7 جيجاوات، ونواصل تنفيذ برنامج كفاءة الطاقة الذي أسهم في وفورات طاقة تبلغ 16% بين عامي 2021 و2022.
وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ضاعفت قدراتها في الطاقة المتجددة أربع مرات من 700 ميجاوات في العام الماضي إلى 2.2 جيجاوات، إضافة إلى أكثر من ثمانية جيجاوات من الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.
وانطلقت في دبي، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.
وتوفّر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة؛ لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة، والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.
ويركز جدول أعمال نسخة هذا العام على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، إضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
كما يناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 المواضيع المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي، إضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي.