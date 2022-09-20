واقعة طفلة المدرسة تدق ناقوس الخطر.. 16 ألف متوفى و105 آلاف مصاب حصيلة الحوادث المرورية في السعودية

وبشيء من التفصيل، فقد بلغ عدد الوفيات في عام 2018 نحو 5787 شخصًا، فيما كان إجمالي الإصابات في ذلك العام 30.579 مصابًا، وانخفضت أرقام الوفيات انخفاضًا طفيفًا لتسجل 5754 متوفى في 2019، ولكن ارتفعت الإصابات لتسجل 32.910 مصابًا، فيما بلغت وفيات عام 2020 نحو 4618 شخصًا، مقابل 25.561 مصابًا.