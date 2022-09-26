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حارس مدرسة في شقراء يضرب مثلاً للأمانة والإحساس بالمسؤولية.. هذا ما يفعله
مقطع فيديو يوضح محافظته على سلامة الطالبات الصغيرات بهمة ونشاط يومي
جسَّد حارس مدرسة حكومية في محافظة شقراء المعنى الحقيقي للشعور بالمسؤولية والأمانة بمحافظته على سلامة الطالبات الصغيرات بهمة ونشاط يومي.
وظهر الحارس الأمين في فيديو وهو يمسك بأيدي الطالبات منذ خروجهن من الروضة الثانية، وخلال عبورهن الشارع، وصولاً لسيارات أولياء الأمور.
وتحدث صاحب المقطع بفخر وثناء عن حارس المدرسة، مشيرًا إلى أنه دائمًا على هذه الطريقة والحيوية والحرص دون كلل.