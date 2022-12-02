شاهد من الجو.. بحيرات كبيرة ولوحات جمالية شكلها "وادي النقيع" جنوب المدينة

وحول هذا الوادي قال عاتق البلادي الحربي في كتابه معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة النبوية: «نقيع (فعيلٌ من النّقع): قال ابن إسحاق، يذكر عودة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من غزوة بني المصطلق: وسلك الحجاز حتّى نزل على ماءٍ بالحجاز فويق النّقيع، يقال له: بقعاء.

وأضاف: " النّقيع: وادٍ فحلٌ من أودية الحجاز، يقع جنوب المدينة، يسيل من الحرار الّتي يسيل منها وادي الفرع، ثمّ يتّجه شمالاً جاعلاً جبال قدسٍ على يساره، ويأخذ كلّ مياهها الشّرقيّة".