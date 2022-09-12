أمانة جدة تُحبط توزيع 4 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أحبطت أمانة محافظة جدة، توزيع أربعة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلكين، وقد تم رصدها بموقع مخالف في حي القوزين خلال جهود الرقابة الميدانية لمنع الأنشطة المخالفة.