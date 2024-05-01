"الخريف" للمستثمرين القطريين: المملكة توفّر تمويلًا يصل إلى "75%" للمشاريع النوعية

واستعرض الخريفُ خلال اللقاء الحوافزَ والممكنات والفرص الاستثمارية النوعية التي توفّرها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين الذي يوفر فرصًا واعدة في ظلّ ما تتمتّع به المملكة من ثروات معدنية هائلة غير مستغلّة، إضافة إلى المحفزات التي تقدّمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، خاصة في مصادر التمويل المتعددة، إضافة إلى البنية التحتية المهيّأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، والإيجارات طويلة المدى.