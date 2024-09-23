طائرات القوات الجوية تتألق بعروض جوية مميزة في سماء الرياض احتفالاً باليوم الوطني الـ94

تألقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية التابعة لوزارة الدفاع عصر اليوم في العاصمة السعودية الرياض بعروض جوية مميزة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94، وذلك بعرض نظمته الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
ووسط جمهور احتشد في حديقة أم عجلان في حي القيروان بالرياض، انطلقت طائرات تابعة لطيران الأمن، تحمل عَلم المملكة، وأعلنت بداية العرض، تلتها تشكيلات طائرات مروحية تابعة لوزارة الحرس الوطني.
ودخلت بعد ذلك طائرات القوات الجوية الملكية السعودية التابعة لوزارة الدفاع، والطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، وطائرة من نوع بوينج -9787، وطائرة فلاي أديل من نوع إيرباص 320.
كما شكلت الطائرات العسكرية الرقم 94 في سماء الرياض، ثم انطلق فريق الصقور السعودية بطائرات الهوك باللونين الأخضر والأبيض في تشكيلات جوية معقدة، تدل على مهارة متقدمة للطيارين السعوديين.
تلا ذلك عروض بطائرات "تايفون"، و"إف - 15 إس إيه"، و"تورنيدو"، و "إف - 15 سي"، أمام ميدان العرض الذي زُين بأعلام ولافتات الترحيب للعرض الجوي المبهر، الذي ينظَّم كل عام بهذه المناسبة الغالية.
وتشارك في العروض الجوية: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وفلاي أديل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.