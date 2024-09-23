طائرات القوات الجوية تتألق بعروض جوية مميزة في سماء الرياض احتفالاً باليوم الوطني الـ94

وتشارك في العروض الجوية: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وفلاي أديل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.