"أدير العقارية" تنجح خلال ٢٣ دقيقة في بيع فرصتي "دانة الجنوب" بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال

وأكد آل سعد، بأن نجاح المزاد كان ثمرة جهد تسويقي نموذجي من شركة أدير العقارية التي تمتلك أدوات فعالة للوصول بمنتجاتها العقارية الفريدة إلى أهم المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العقارية، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد، ويحقق نتائج بيعية ممتازة، أكدتها النجاحات المتتالية التي حققتها الشركة في مزادات سابقة وخلال فترات زمنية متقاربة، والتي تم فيها بيع العديد من العقارات والأراضي بأفضل العوائد المالية مما ساهم في تعظيم ربحية المُلاك، وقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين، وهو يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها.