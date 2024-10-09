إنجاز سعودي بيئي… محمية الملك سلمان تنضم للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

وأشار إلى أنه تم العمل على استعادة الموائل الطبيعية وتنميتها، حيث تجاوزت المساحة المستعادة 250 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، إضافةً إلى إعادة توطين الكائنات الحية داخل نطاق المحمية، والذي بلغ عددها 1235 كائن فطري مثل غزال الريم والمها والوعل والغزال العربي، حيث أشارت الدراسات أن عدد أنواع الكائنات الحية التي تضمها المحمية بلغ 350 نوعاً من الحيوانات والطيور المختلفة