النيابة العامة: إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تُقَدر بأكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية

وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تُقَدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) "أربعة وثلاثين مليون ريال سعودي" واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها؛ مدعيًا أنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعًا لرئيسها التنفيذي وختمًا لا أصل لهما.