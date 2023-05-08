المملكة ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال خلال 2022

جاء ذلك على هامش مشاركة المركز ممثلًا عن المملكة في معرض "ماك فروت " للفاكهة والخضراوات الذي عُقِد خلال الفترة 3 - 5 مايو 2023 بمدينة ريميني الإيطالية، بحضور 830 عارضًا وأكثر من 38 ألف زائر من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة عدد من المصنعين المحليين الحاصلين على علامة التمور السعودية، حيث يحظى المعرض باهتمام واسع جعله مقصدًا لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الخضراوات والفاكهة.