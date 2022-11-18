"التركي": المملكة حريصة على ترسيخ علاقاتها مع الدول الآسيوية وتنمية الشراكات النوعية

وثمّن "التركي"؛ جهود مجموعة الأعمال "B20" التي شارك فيها عددٌ من رؤساء الدول وكبرى الشركات والعلامات التجارية والخبراء والمهتمين، كما شاركت مجموعة من قطاع الأعمال بالمملكة تمثلهم غرفة التجارة الدولية السعودية، حيث تترك السياسات التي تتبناها بصمة تهمّ المملكة من حيث نقل الخبرات والممارسات والممكنات التي تساعد على تطوير الأعمال، ومنهجية هذه المجموعة التي تعكس الأهداف التي حدّدتها مجموعة العشرين، المركزة على سياسات قابلة للتطبيق، ولفت إلى العمل على توزيعها وفق أهدافٍ محددة، بحيث تكون قابلة للتطبيق بنسب عالية.