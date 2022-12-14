"الأنصاري": السكريات تسبب إدمان مثل المخدرات.. و3 خطوات للاستغناء عن تناول الحلويات
اقترح مستشار الصحة العامة والمشرف على مركز تعزيز الصحة الدكتور صالح الأنصاري ثلاث خطوات مضمونة للاستغناء عن تناول الحلويات وذلك بممارسة الصيام المتقطع ابتداءً من 10 ساعات من خلال التبكير بوجبة العشاء إلى السابعة أو الثامنة مساء وتأخير الإفطار، داعيًا إلى زيادة ساعات فترة الصيام المتقطع بالتدريج بإضافة نصف ساعة كل أسبوع، وذلك مع الحرص على النوم المبكر وممارسة المشي.
وفسر الأنصاري في حديثه لبرنامج صباح السعودية سبب اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة؛ بارتفاع هرمون الإنسولين والأكل بسرعة وزيادة كميات السكر في الأكل.
ولفت إلى أن العلماء يقارنون السكريات ببعض أنواع المخدرات التي تسبب نوعًا من الإدمان. وقال: نحتاج إلى نوع من الفطام للامتناع عن تناول السكريات، وذلك بعدم أكل الحلويات خلال فترة 6- 10 أيام.
ومن أجل تقليل نسبة الإدمان واشتهاء الحلويات أكد الأنصاري الحرص على أن يكون أكلك طبيعيًا وطازجًا والابتعاد عن المعلبات والأكلات الجاهزة والسريعة، مشيرًا إلى أن 85 ٪ مما هو موجود من الأكل المصنّع يحتوى على سكريات.
وتساءل في هذا الصدد: صحة الإنسان ستكون أفضل إذا كان قريبًا من الجوع أم من الشبع؟ موضحًا أن الجوع القصير من 8-10 ساعات وعدم الأكل بين الوجبات وتأخير الإفطار صباحًا وتبكير العشاء ليلاً، أمور مفيدة للصحة.
وبخصوص أفضل وقت لتناول الحلويات الطبيعية نصح د. الانصاري بأن تكون مع أول وجبة في النهار.
وأشار إلى أن السكر لم يكن موجودًا على سطح الأرض قبل 200 عام، حيث كان الإنسان في ذلك الوقت يستمتع بالطعم الحلو الطبيعي الموجود في الدبس والعسل والفواكه والتمر.
ودعا كبار السن لتناول البروتين والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والشوفان حتى تقل رغبتهم في تناول السكريات والحلويات.