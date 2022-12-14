"الأنصاري": السكريات تسبب إدمان مثل المخدرات.. و3 خطوات للاستغناء عن تناول الحلويات

ومن أجل تقليل نسبة الإدمان واشتهاء الحلويات أكد الأنصاري الحرص على أن يكون أكلك طبيعيًا وطازجًا والابتعاد عن المعلبات والأكلات الجاهزة والسريعة، مشيرًا إلى أن 85 ٪ مما هو موجود من الأكل المصنّع يحتوى على سكريات.