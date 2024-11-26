جي إف إتش تطلق OUTLIVE لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية خلال معرض سيتي سكيب البحرين 2024

ومن جانبه علق السيد وليد الهندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة OUTLIVE :" هذا ليس مجرد مشروع عقاري - بل هو فرصة لإنشاء مجتمعات تتمحور حول الإنسان، تعزز الروابط وتمنح شعورًا عميقًا بالانتماء. في حين أن الاستدامة في العقارات تركز على إنشاء مبانٍ تراعي البيئة، فإن العقارات المعنية بالرفاهية تركز على تصميم أماكن تهتم بالإنسان."