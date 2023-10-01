42 مئوية بمكة والمدينة و12 بالسودة.. "الأرصاد" تكشف عن درجات الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.