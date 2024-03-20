ضبط مخالفَيْن لتلويثهما البيئةَ بحرق مخلفات صناعية في المنطقة الشرقية

ضبطت القواتُ الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لتلويثهما البيئةَ والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدّي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى "10" ملايين ريال، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.