مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية والإيوائية والطبية بمحافظات اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 6.207 سلال غذائية في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 43.449 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان بمديرية خنفر في محافظة أبين؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
كما واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادةَ 98 مستفيدًا خلال الفترة من 14 وحتى 20 أغسطس 2024م، منهم 42 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 26 فردًا، وعيادة الباطنية 18 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات؛ فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 34 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ98 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 مستفيدين.
كذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 195 حقيبة إيوائية، و195 سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2.505 أفراد بواقع 195 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.