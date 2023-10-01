محليات

إحباط محاولة تهريب 156 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات للاختصاص
إحباط محاولة تهريب 156 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (156) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
الدوريات البرية لحرس الحدود

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