مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة أربعيني من ضيق حادٍ بالصمام الميترالي

وبعد يوم واحد من الرعاية الطبية الحثيثة غادر المريض المستشفى بحالة صحية ممتازة، وقد تخلص من كل الأعراض التي عانى منها قبل العملية؛ مشيرًا إلى أن الصمام الميترالي أو "التاجي" واحد من صمامات القلب الأربعة التي تعمل على إبقاء الدم متدفقًا في الاتجاه الصحيح، وإصابتُه بالضيق تدفع القلب للعمل بقوة أكبر لدفع الدم عبر فتحة الصمام الضيقة، وإذا وصل ضيق فتحة الصمام إلى حد معين؛ فمن الممكن أن يقل تدفق الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيسر؛ مما قد يؤدي إلى تضخم البطين الأيسر وضعف عضلة القلب.