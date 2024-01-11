مكة المكرمة.. "الرشيد" يدشن موقع خاصرة عين زبيدة التاريخي بعد تطويره

وتكمن أهمية خاصرة عين زبيدة التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة؛ وذلك لاحتوائها على عين ومسار مياه يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام، حيث تقع في وادي نعمان بين مدينتي مكة والطائف، ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة، حيث يبلغ طولها 30 كلم، ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 40 متراً وعلى امتدادها توجد العديد من الخرزات التي صممت ونفذت بطريقة هندسية مميزة.