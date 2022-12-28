"مسلك آمن".. وزارة النقل: على مقاول الصيانة معالجة أي طارئ على الطريق

ونوهت الوزارة بأن كل من يتعدى على أي جزء من أجزاء الطرق المُنَفذة من قِبَلها أو أحرامها بضمها لملكه بقصد تملكها بطريقة غير مشروعة؛ يُعاقَب بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.