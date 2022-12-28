"مسلك آمن".. وزارة النقل: على مقاول الصيانة معالجة أي طارئ على الطريق

أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن مقاول الصيانة عليه إدراك أن من الالتزامات العقدية؛ سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق، ومعالجته فور وقوعه، والعمل على تأمين وتسهيل الحركة المرورية بالوسيلة المناسبة دون تغيير.
ونوهت الوزارة بأن كل من يتعدى على أي جزء من أجزاء الطرق المُنَفذة من قِبَلها أو أحرامها بضمها لملكه بقصد تملكها بطريقة غير مشروعة؛ يُعاقَب بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأشارت وزارة النقل إلى أن الغرامة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 50 ألف ريال؛ وذلك وفقًا لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.