يستمر 3 أشهر.. "الأزياء" و"دار الحكمة" تطلقان مشروع تصميم الأزياء الاستعراضية

أطلقت جامعة دار الحكمة بالتعاون مع هيئة الأزياء، المشروع الخاص بتصميم الأزياء الاستعراضية؛ والذي يستمر على مدى 3 أشهر؛ وذلك لتدريب وتأهيل مصممي أزياء سعوديين من الجنسين، تحت إشراف الأكاديمية الإيطالية ITS COSMO؛ التي تمتلك خبرة طويلة في تصميم الأزياء، والتميز الأكاديمي في مجموعات الإنتاج ذات العلاقة؛ حيث يجمع معلموها بين الجانب الأكاديمي والجانب المهني، ويحقق 90% من خريجيها معدلات نجاح في صناعة الأزياء.