شاهد.. رائدا الفضاء "ريانة" و"القرني" يكشفان أخطر لحظة واجهتهما أثناء مهمتهما التاريخية
كشف رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني عن أخطر لحظة واجهتهما أثناء مهمتهما التاريخية نحو الفضاء، إذ كانت أثناء وجودهما في الكبسولة لحظات اختراق الغلاف الجوي في العودة إلى الأرض.
وتفصيلاً، أكد رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في لقاء لقناة mbc مع الإعلامي خلف الخلف أن كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل المهمة التاريخية نحو الفضاء كانت محفزة لنا وكان حفظه الله فخورًا جدًا بنا وأكبر داعم لنا وقال لنا "اذهبوا ومثّلوا الوطن واستمتعوا بهذه الرحلة وبهذا الإنجاز".
وقالت برناوي: درجة البرودة داخل الكبسولة عالية جدًا وبينما كانت درجة الحرارة خارجها تصل إلى 3 آلاف درجة مئوية! وكنا نفكر بما وصلت إليه التكنولوجيا من تطور، حيث كنا معزولين عن الشعور بتلك الحرارة العالية.
ولفت القرني إلى أن المخاطر عديدة ومنها ما قد يحصل من فترة انقطاع اتصال وتواصل مع الأرض أثناء العودة ولكن من خلال تدريباتنا كنا جاهزين لأي سيناريو.
ووصف لحظة وصولهم إلى البحر بلحظة هدوء وصمت داخل الكبسولة وقمت من خلال المايك بالاطمئنان على بقية أعضاء الرحلة فقد كنا في لحظات استيعاب وصولنا إلى الأرض.
واستحضر رائد الفضاء علي القرني أول شعور يواجهه عند اختراق الغلاف الجوي أثناء رحلته قائلاً: "قمت استعيد ذكريات علي الطفل الذي نشأ في مدينة صغيرة "سبت العلايا" وكيف كنت ألهو على دراجتي السيكل مغامرًا ومتجولاً بها، مضيفًا "لم أكن مصدقًا أنني وصلت إلى هذه المكانة والحلم الذي تحقق بفضل الله ودعم قيادتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي".