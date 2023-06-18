شاهد.. رائدا الفضاء "ريانة" و"القرني" يكشفان أخطر لحظة واجهتهما أثناء مهمتهما التاريخية

واستحضر رائد الفضاء علي القرني أول شعور يواجهه عند اختراق الغلاف الجوي أثناء رحلته قائلاً: "قمت استعيد ذكريات علي الطفل الذي نشأ في مدينة صغيرة "سبت العلايا" وكيف كنت ألهو على دراجتي السيكل مغامرًا ومتجولاً بها، مضيفًا "لم أكن مصدقًا أنني وصلت إلى هذه المكانة والحلم الذي تحقق بفضل الله ودعم قيادتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي".