بعد منحها حرية الاختيار.. مدارس أهلية تعلن العام القادم "فصلَيْن دراسيَّيْن"

أعلنت بعض المدارس الأهلية أن نظام الدراسة العام القادم سيكون بنظام الفصلَيْن. وجاء الإعلان مستندًا إلى تعميم سابق لوزارة التعليم، أوضح أنه عند تطبيق نظام الفصلَيْن في الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية والمدارس السعودية في الخارج يجب المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180 يومًا دراسيًّا)، بمعنى أن الفترة ستبدأ وتنتهي مع مدارس التعليم العام.