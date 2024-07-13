بعد منحها حرية الاختيار.. مدارس أهلية تعلن العام القادم "فصلَيْن دراسيَّيْن"

أعلنت بعض المدارس الأهلية أن نظام الدراسة العام القادم سيكون بنظام الفصلَيْن. وجاء الإعلان مستندًا إلى تعميم سابق لوزارة التعليم، أوضح أنه عند تطبيق نظام الفصلَيْن في الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية والمدارس السعودية في الخارج يجب المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180 يومًا دراسيًّا)، بمعنى أن الفترة ستبدأ وتنتهي مع مدارس التعليم العام.
أما بالنسبة للتعليم العام فبحسب ما أُعلن سيستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام القادم، دون الإخلال بالضوابط المعتمدة للإطار الزمني المعلَن.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة بدءًا من عام 46-1447، وتعميمه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات العموم ومجلس شؤون الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تضمنه من الإطار العام للتقويم الدراسي، والتقويم الدراسي التفصيلي، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والتعليم الفني، والمدارس الأهلية والعالمية، والمدارس السعودية في الخارج.
ويبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الجديد يوم الأحد 1446/ 02/ 14، الموافق 2024/ 08/ 18، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1446/ 07/ 02، الموافق 2025/ 01/ 2؛ إذ تستمر الدراسة للفصل الأول قرابة أربعة أشهر ونصف الشهر.
وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم الجمعة 1446/ 07/ 03، الموافق 2025/ 01/ 03، لمدة تسعة أيام.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1446/ 07/ 12، الموافق 2025/ 01/ 12، ويستمر قرابة خمسة أشهر ونصف الشهر، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب بنهاية دوام يوم الخميس 1447/ 01/ 01، الموافق 2025/ 06/ 26.
ويتمتع الطلاب بإجازة صيفية لمدة شهرين؛ إذ يبدأ العام الدراسي 1448/ 1447 يوم الأحد 1447/ 03/ 01، الموافق 2025/ 08/ 24.