جمعية حقوق الإنسان تقيم لقاءً حول احترام الحق في الاختلاف.. غدًا

وأوضح رئيس الجمعية خالد الفاخري أن هذا اللقاء يهدف لتسليط الضوء حول الاعتدال، واحترام الحق في الاختلاف، الذي يعد من القيم الإنسانية والمبادئ التي حث عليها الدين, مشيراً إلى أن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الجمعية؛ تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي، إيماناً بأن المعرفة والوعي يشكلان دعامتين مهمتين لحماية الحقوق وتعزيزها.