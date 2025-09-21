الشرقية تتزين بأكثر من 26 ألف عنصر جمالي احتفاءً باليوم الوطني الـ95

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الأمانة وكافة بلدياتها أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني، من خلال تركيب 15,241 علماً وبنراً على أعمدة الإنارة والساريات في التقاطعات الرئيسة والمواقع الحيوية، إضافة إلى 914 مجسماً وطنياً في الساحات والميادين، وتزيين 47 مبنى رئيسياً تابعاً للأمانة والبلديات، فضلاً عن تنفيذ 7,526 متراً من عقود الزينة، ليصل إجمالي ما جرى تركيبه إلى أكثر من 26 ألف عنصر جمالي في مدن ومحافظات المنطقة.