وزير الشؤون الإسلامية: مكتبي مفتوح للمواطنين والمقيمين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، عددًا من المواطنين.