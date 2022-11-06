وزير الشؤون الإسلامية: مكتبي مفتوح للمواطنين والمقيمين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، عددًا من المواطنين.
جاء ذلك للاطلاع على طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفق عمل واختصاصات الوزارة وخدماتها؛ حيث استمع الوزير لهم وأجاب عن استفساراتهم ووجّه بإنجاز معاملاتهم.
وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حرصه على مواصلة العمل بكل دقة بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق اختصاصات الوزارة وأعمالها وبرامجها وبكل دقة.
ونوه "آل الشيخ" إلى تعاون المواطنين مع الوزارة في تحقيق رسالتها وأهدافها العامة ورصد الملاحظات والتقصير في الخدمات والذي تعمل الوزارة على تلافيه.
وبيّن أن الوزارة تستفيد من البلاغات التي ترد إليها عن طريق المواطنين والذي يؤكدون دائمًا أنهم العين الساهرة على خدمة هذا الوطن العظيم.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، في ختام لقائه بالمواطنين، أن مكتبه مفتوح للجميع؛ لتلقّي أي ملاحظات واستفسارات من المواطنين والمقيمين كافة، بما يحقق براءة الذمة في جميع من يوكل للوزارة من أعمال ومهام وفق توجيهات القيادة الرشيدة.