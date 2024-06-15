في عامها السادس.. مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات 322,901 حاج في 7 دول هذا العام

أنهت مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إجراءات (322,901) حاج مستفيد من المبادرة التي نُفذت في صالات مخصصة في (11) مطاراً في (7) دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، خلال (35) يوماً و(922) رحلة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.