علامة HONOR  تكشف عن هاتف  MAGIC8 PRO   في السعودية خلال حفل إطلاق استثنائي في "ذا أرينا"

وأكد جيري لياو، المدير العام لـ HONOR في السعودية، أن المملكة تمثل أحد أهم أسواق HONOR وأكثرها نمواً، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعكس التزام الشركة بدعم طموحات السعودية في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن HONOR حققت خلال العام الماضي خطوات كبيرة شملت توسيع حضورها في قطاع التجزئة وتعزيز شراكاتها مع المبدعين، وأن جهاز HONOR Magic8 Pro يمثل أقوى هواتف التصوير التي قدّمتها الشركة حتى اليوم بقدرات استثنائية تمنح المستخدمين تجربة إبداعية غير مسبوقة.