39 مليون عملية عبر "أبشر" في سبتمبر.. المنصة تواصل تقديم الخدمات إلكترونيًا للمواطنين والمقيمين

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,583,977 عملية، منها 3,459,337 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 1,962,909 عمليات، و561,464 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.