39 مليون عملية عبر "أبشر" في سبتمبر.. المنصة تواصل تقديم الخدمات إلكترونيًا للمواطنين والمقيمين
نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خلال شهر سبتمبر الماضي (39,639,525) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.
ففي منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 37,061,982، تضمنت إجراء 29,818,410 عمليات استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,577,543.
ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,583,977 عملية، منها 3,459,337 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 1,962,909 عمليات، و561,464 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، تم إصدار 106,787 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و19,025 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و2,473 استفسارًا عامًا عن البصمة.
يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من (28) مليون، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية "أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة"، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد "نفاذ".